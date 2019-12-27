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MSI представила новый 27-дюймовый игровой монитор Optix MAG272QR семейства Arsenal Gaming, который оснащен VA-панелью с разрешением WQHD 2K (2560 x 1440 пикселей), с частотой 165 Гц и временем отклика экрана всего 1 мс GTG.

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Другие спецификации монитора - поддержка AMD FreeSync, высокая цветопередача с охватом цветового пространства экрана 123,7% sRGB и 95,6% DCI-P3, поддержка глубины цвета 10 бит/с (1,07 млрд. Цветов), углы обзора 178/178 градусов, максимальная яркость экрана 300 кд/м2, а значение статической контрастности составляет 3000:1.

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Монитор Optix MAG272QR оснащен подставкой, которая позволяет регулировать высоту, поворот на 90 градусов для портретного режима, поворот вокруг оси на ± 75 градусов и наклон на 5-20 градусов. Монитор снабжен подсветкой RGB LED, которая управляется с помощью приложения MSI Mystic Light RGB и имеет широкие режимы настройки.

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Порты дисплея включают - разъем USB-C с режимом интерфейса сквозной передачи данных DisplayPort TMDS, стандартный DisplayPort 1.2a и два входа HDMI 2.0b, которые поддерживают полное разрешение монитора 1440p. Использование HDMI 2.0b ограничивает частоту обновления экрана до 144 Гц. Монитор MSI Optix MAG272QR будет доступен по цене всего около 350 долларов.