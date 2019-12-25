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Тайваньская компания Asus является одним из крупных производителей в игровой индустрии, который выпускает разные игровые продукты, включая смартфоны, ноутбуки, мониторы и игровые аксессуары.

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Согласно последним официальным сообщениям, Asus выпустила на рынок новый продукт из серии TUF GAMING - монитор для киберспорта Asus VG279QM. Игровой монитор Asus имеет 27-дюймовый дисплей с IPS-матрицей, очень высокой частотой обновления экрана 280 Гц со временем отклика от серого к серому 1 мс GTG и разрешением 1080p FullHD.

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Это второй высокоскоростной игровой монитор IPS от Asus. VG279QM поставляется с усовершенствованной панелью Fast IPS нового поколения, которая и обеспечивает высокую частоту обновления до 280 Гц с откликом на ЖК-экране всего 1 мс. Новый игровой монитор Asus IPS также оснащен эксклюзивной технологией четкости изображения ASUS ELMB SYNC.

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