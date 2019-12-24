Недорогая скоростная память DDR4 G.Skill 32 ГБ с частотой 3600 МГц и CAS 16-19-19-39 появилась в сети
В настоящее время цены на память DRAM находятся на рекордно низком уровне и хотя они могут еще немного снизится, скорее всего, они начнут снова расти в ближайшие несколько месяцев. Следовательно, пока один из комплектов памяти Kit Ripjaws V DDR4-3600 32GB (4 x 8GB) компании G.Skill можно приобрести по невысокой цене за все время продаж.
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Набор Ripjaws V DDR4-3600 является простым, у которого нет никакого причудливого освещения RGB, что и помогает ему получить доступный ценовой уровень. Комплект состоит из четырех модулей DDR4, работающих на частоте 3600 МГц.
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Латентность CAS получила значения 16-19-19-39, а для работы модулей требуется стандартное напряжение 1,35 В. Поэтому, если не интересует подсветка RGB, тогда это отличный набор памяти объемом 32 ГБ.
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Набор G.Skill DDR4-3600 Ripjaws V 32 ГБ совсем недавно стоил 175 долларов, но благодаря удешевлению ОЗУ, которое наблюдается в последнее время, этот четырехмодульный набор с частотой 3600 МГц сейчас можно приобрести всего за 147 долларов в интернет-магазине Newegg.
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