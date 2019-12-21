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Обнаружены результаты теста PCMark 10 еще не представленного 8-ядерного процессора APU AMD Ryzen 7 4700U Renoir. Протестированный чип Renoir является частью готовящейся линейки AMD APU Ryzen серии 4000, которая ожидается в начале следующего года.

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Новый процессор основан на микроархитектуре Zen 2 и 7-нм технологическом узле TSMC. Процессоры по-прежнему будут использовать графический чип Vega, но будут значительно обновлены. Ryzen 7 4700U является преемником существующего Ryzen 7 3700U и имеет базовую частоту 2 ГГц с частотой разгона до 4,2 ГГц, только в нем отсутствует многопоточность SMT, хотя окончательные характеристики могут отличаться.

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Тем более интересно утверждение того, что процессор Ryzen 7 4700U будет работать с мощностью TDP 15 Вт, когда у него вдвое больше ядер, чем у Ryzen 7 3700U. Это говорит о мощности комбинации микроархитектуры AMD Zen 2 и 7-нм техпроцесса производства FinFET компании TSMC. Программное обеспечение подтверждает, что Renoir продолжает использовать процессоры Vega с идентификатором GFX902 ID.

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Восьмиядерный процессор APU AMD Ryzen 7 4700U Renoir превосходит производительность Ryzen 7 3700U на 17,9%. В настоящее время APU AMD оказывают постоянное давление на процессоры Intel, не говоря уже о восьмиядерном кристалле. По сравнению с конкурентами Intel Core i7-10510U Comet Lake и Core i7-1065G7 Ice Lake новый процессор Ryzen 4700U обеспечивает производительность на 13,2% и 2,8% выше соответственно. Также ходят слухи, что AMD может представить модель APU Ryzen 9.