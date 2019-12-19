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LG готовит 27-38" Ultra HD-мониторы для профессионалов и геймеров

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LG Electronics представит на выставке CES 2020 новое поколение Ultra-мониторов, которое призвано значительно улучшить использование мониторов благодаря улучшенному дизайну и характеристикам. LG один из ведущих производителей в сегменте мониторов премиум-класса готовит к выпуску следующие модели 2020 года - LG UltraFine, UltraGear и UltraWide.

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Модель LG 32UN880 UltraFine Ergo Display отмечена наградой CES Innovation Awards и имеет 32-дюймовый дисплей 4K UHD. Уникальная концепция LG Ergo включает 3 важных элемента: улучшенное качество изображения, эргономичный дизайн и решение USB-C One Cable, обеспечивающий высокую производительность, комфорт пользователя и более тонкую настройку. UltraFine 4K UHD Display Ergo предлагает изображения высокого разрешения с превосходной детализацией, хорошей и точной цветопередачей.

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LG Ergo разработан для профессионалов и имеет технологичную подставку с широкой степенью регулировки, которая позволяет создать идеальное положение с возможностью подниматься до уровня глаз или опускаться на стол, а также поворачиваться в противоположном направлении для обмена информацией с другими. Монитор Ergo можно установить на необходимую высоту, выбрать расстояние и угол наклона для более удобного и устойчивого использования, а система крепления One Click делает настройку дисплея быстрой и простой. Соединение USB-C One Cable обеспечивает передачу качественных изображений 4K, быструю передачу данных и поддерживает зарядку ноутбука через один кабель.

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Новые игровые мониторы LG UltraGear 2020 с моделями 27GN950, 34GN850 и 38GN950 расширяют игровую линейку, обладают высокой скоростью и превосходным качеством изображения. 27-дюймовый UltraGear 4K UHD (модель 27GN950) обладает наградой CES Innovation Award, имеет 1 мс Nano IPS дисплей с частотой экрана 144 Гц и возможностью увеличения частоты до 160 Гц. Устройство также предлагает аппаратную калибровку, чтобы полностью реализовать технологии LG IPS для более точной цветопередачи.

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Кабель DisplayPort монитора 27GN950 поддерживает технологию VESA Display Stream Compression (DSC), который обеспечивает обработку изображений 4K UHD без потери производительности. Вместе с получением насыщенных и ярких изображений VESA DSC совместим с HDR и NVIDIA G-SYNC, а также предлагает переменную скорость обновления и адаптивную технологию синхронизации. Модели UltraGear 34GN850 и 38GN950 оснащены большими дисплеями IPS с откликом 1 мс и частотой 160 Гц. Для максимального игрового комфорта модели 27GN950 и 38GN950 имеют сертификат VESA DisplayHDR 600, а 34GN850 поддерживает технологию VESA DisplayHDR 400.

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Один из лидеров в области широкоэкранных мониторов, компания LG разработала изогнутый 38-дюймовый Curved UltraWide QHD+. Монитор модели 38WN95C обладает наградой CES Innovation Award, имеет дисплей Nano IPS 1 мс с частотой 144 Гц, разрешение 3840x1600 пикселей и совместим с NVIDIA G-SYNC. Обладая портом Thunderbolt 3, этот монитор является отличным дополнением к любой рабочей станции. Новейший LG Curved UltraWide QHD+ обеспечивает широкие возможности для одновременной записи, редактирования и просмотра контента. Кроме этого, дисплей монитора Nano IPS покрывает 98% цветового пространства DCI P3 для отображения естественных и реалистичных изображений. Сертифицированный VESA DisplayHDR 600, этот монитор обеспечивает по-настоящему динамичный HDR на большом 38-дюймовом дисплее.

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