Эксперты, протестировавшие обновленный Leica Summilux-M 1:1.4/50, отмечают, что оптическое качество объектива не соответствует современным стандартам, в частности, страдает детализация по краям и в углах кадра.

Компания Leica возродила к жизни культовый объектив Summilux 50 мм f/1.4, впервые представленный в далеком 1959 году. Хотя он вряд ли сможет конкурировать по оптическим характеристикам с современными асферическими “портретниками”, такими как Summilux-M 1.4/50 ASPH, этот объектив предоставляет уникальную возможность окунуться в атмосферу прошлого и создавать фотографии в духе середины прошлого века, избегая при этом цифровой обработки.

Возрожденный объектив Leica Summilux-M 1:1.4/50, фактически, представляет собой вторую версию этой модели, выпущенную в 1962 году, но облачен в корпус, вдохновленный оригинальным Summilux 1959 года. Объективы с этой оптической конструкцией выпускались до 2004 года, когда на рынке появился Summilux-M 1.4/50 ASPH.

Как и все объективы Leica M, новый Summilux обеспечивает полноценное покрытие полнокадровой матрицы. Автофокусировка не предусмотрена. Объектив состоит из семи линз, сгруппированных в пять элементов. Leica Summilux-M 1:1.4/50 оснащен двенадцатилепестковой диафрагмой. Благодаря внесенным усовершенствованиям, минимальная дистанция фокусировки составляет всего 70 см.

Корпус объектива Leica Summilux-M 1:1.4/50 изготовлен из латуни, что придает ему солидный вес – 417 граммов. Резьба для крепления светофильтров имеет диаметр 46 мм. Бленда поставляется в комплекте, но не интегрирована в корпус, как у более современных объективов Leica, а устанавливается при необходимости.

Эксперты, протестировавшие обновленный Leica Summilux-M 1:1.4/50, отмечают, что оптическое качество объектива не соответствует современным стандартам, в частности, страдает детализация по краям и в углах кадра. Однако, он создает изображения с относительно резким центром, что делает его идеальным инструментом для портретной съемки.

Leica подчеркивает, что объектив собирается в Германии и состоит из 105 отдельных компонентов. Leica Summilux-M 1:1.4/50 Classic уже доступен по рекомендованной розничной цене 599 долларов.