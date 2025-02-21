Об этом сообщил Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий





Во время выступления на пленарной сессии Форума будущих технологий, президент России Владимир Путин сделал неожиданное заявление: отечественные аграрии, оказывается, освоили технологию выращивания бананов. По словам главы государства, этот процесс пока “обходится дороговато”, но сам факт уже является свидетельством развития инноваций в российском сельском хозяйстве.

Заявление прозвучало в контексте обсуждения перспектив развития новейших технологий в России. Президент подчеркнул необходимость “аккуратной” политики регулирования возвращения иностранных компаний, ранее покинувших российский рынок, чтобы не нанести ущерб отечественным производителям.





“Так же как, я уже говорил об этом, в области сельского хозяйства. Сельхозпроизводители наши упрашивали: только не пускайте никого на наш рынок, мы сами все сделаем! Ну, кроме бананов, конечно. Ну и бананы тоже начали выращивать, дороговато, правда, но ничего”, – цитирует слова президента официальный сайт Кремля.





Это заявление интересно перекликается с недавним ответом Путина на вопрос о том, почему бананы из Эквадора стоят дешевле российской моркови.

За день до этого, глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что в России не торопятся встречать “с распростертыми объятиями” компании, покинувшие страну ранее. По его словам, уход иностранных автомобильных концернов дал импульс для развития отечественной промышленности, и теперь Россия не хочет терять эти возможности.





“Знаете, мы никого с распростертыми объятиями не ждем. За все нужно будет платить, за все свое поведение. <...> Промышленность в целом получила огромные возможности для развития, поэтому мы рассматриваем это как возможность для развития и не хотели бы отказываться”, – заявил Алиханов.





Он также добавил, что Минпромторг разрабатывает собственное “видение” процесса возвращения иностранных брендов, “когда поступит соответствующее поручение”.

Ранее представители министерства сообщали, что вопрос о возвращении зарубежных брендов будет рассматриваться в индивидуальном порядке, при этом приоритет будет отдаваться интересам российских производителей и защите внутреннего рынка. Информация о российских бананах вызвала широкий резонанс в обществе, породив множество шуток и обсуждений о перспективах импортозамещения экзотических фруктов в России.