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Новостник
Трамповские пошлины могут негативно повлиять на бизнес Samsung
Администрация Трампа также планирует ввести 25-процентные таможенные пошлины на полупроводниковые компоненты, ввозимые в США, что также может затронуть продукцию Samsung Electronics. 

Несмотря на то, что основная часть производства смартфонов Samsung давно перенесена во Вьетнам, возможное повышение пошлин на импорт товаров китайской сборки в США, инициированное администрацией Трампа, может оказать существенное влияние на бизнес южнокорейского конгломерата. Особую обеспокоенность вызывает производство памяти, до 40% которой Samsung по-прежнему производит на территории Китая.

Два года назад высокая концентрация производства чипов памяти в Китае вынудила Samsung, а также ее конкурента SK hynix, находящуюся в аналогичной ситуации, добиваться от правительства США освобождения от экспортных ограничений на поставку современного оборудования для производства микросхем в Китай. Изначально разрешение было выдано на год, а затем стало бессрочным. Это позволило Samsung и SK hynix продолжить модернизацию своих китайских предприятий при условии, что связанные с этим технологии и продукция не будут переданы китайским клиентам, находящимся под санкциями США. Однако SK hynix до сих пор не смогла предоставить убедительные объяснения, каким образом ее микросхемы памяти все еще попадают в смартфоны Huawei.

Теперь, как сообщает Pune News, из-за угрозы введения 10-процентных импортных пошлин на смартфоны китайской сборки в США, Samsung Electronics ищет альтернативные варианты для организации дополнительного производства смартфонов за пределами Китая. План Samsung заключается в том, чтобы наладить равноправное партнерство с другими производителями устройств за пределами Поднебесной. Однако поиск таких партнеров находится на начальной стадии, и успех этой инициативы не гарантирован. Стоит отметить, что продукция Samsung, произведенная во Вьетнаме, также может подлежать дополнительным пошлинам в США, что делает выбор оптимальной локации для переноса производства неопределенным.

#samsung #трамп #трамп и его политика
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