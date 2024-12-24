Среди особенностей стоит отметить поддержку HDR10+ и качественные динамики.

Серия OnePlus Ace 5, ожидаемая в продаже 26 декабря, снова привлекает внимание благодаря утечкам на TENAA. OnePlus Ace 5 Pro будет работать на чипсете Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой 4,32 ГГц, в то время как стандартный Ace 5 будет использовать Snapdragon 8 Gen 3 с частотой 3,3 ГГц.

Pro-версия получит аккумулятор ёмкостью 6100 мАч с зарядкой 100 Вт, а Ace 5 — 6400 мАч с зарядкой 80 Вт. Оба устройства будут оснащены 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением 1264p и достойной камерой: основной модуль включает 50 МП, 8 МП и 2 МП, а фронтальная 16 МП.

Ace 5 будет доступен с 12 или 16 ГБ ОЗУ, а Ace 5 Pro — с 8 ГБ, что делает его одним из самых доступных телефонов на Snapdragon 8 Elite. Ожидаются также высокие игровые возможности благодаря передовым технологиям настройки и системе охлаждения 3D VC.

Обе модели получат поддержку сетей 5G, обеспечивая пользователей высокой скоростью передачи данных и стабильным соединением. Кроме того, OnePlus позаботилась о расширенных функциях программного обеспечения. Новая оболочка OxygenOS 14 на базе Android 14 добавит множество улучшений в интерфейсе и производительности.

Дизайн обоих смартфонов ориентирован на современную эстетику с элегантными линиями и премиальными материалами. OnePlus Ace 5 и Ace 5 Pro будут доступны в нескольких цветовых вариантах.

Среди особенностей стоит отметить поддержку HDR10+, что обеспечит отличное качество изображения при просмотре контента. В сочетании с качественными динамиками, ожидается, что устройства создадут настоящую мультимедийную станцию для развлечений.

Ожидается, что предзаказы начнутся сразу после анонса, и с учетом спроса на флагманы OnePlus, можно предполагать высокую популярность новинок на рынке.