Облачный рынок продолжает оставаться ареной активной конкуренции среди крупных игроков, и результаты третьего квартала подтверждают стремление Google к укреплению своих позиций в этом сегменте.

Облачное подразделение Google, охватывающее как инфраструктурные решения, так и подписки на программное обеспечение, показало впечатляющий рост в третьем квартале 2024 года. По итогам отчетного периода выручка компании составила $11,35 миллиарда, что на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения, в прошлом году этот показатель вырос на 29%. Таким образом, Google Cloud продолжает уверенно занимать лидирующие позиции по темпам роста среди своих основных конкурентов.

Несмотря на то, что Amazon Web Services (AWS) остается лидером облачного рынка с выручкой в $27,45 миллиарда и ростом на 19%, Google Cloud демонстрирует более динамичное развитие. Хотя AWS в два раза превышает масштабы Google Cloud, его темпы роста значительно медленнее. Microsoft также продемонстрировала положительные результаты: доходы от Azure и других облачных услуг увеличились на 33% по сравнению с прошлым годом.

Эти данные были опубликованы в рамках отчетов пяти из шести крупнейших технологических компаний — так называемых «триллионеров», за исключением Nvidia. Одновременные отчеты Amazon, Alphabet и Microsoft предоставляют инвесторам ценную информацию о текущих тенденциях на облачном рынке.

Аналитики отмечают, что Alphabet, традиционно зависимая от цифровой рекламы, теперь демонстрирует значительное разнообразие своих доходов благодаря стремительному росту Google Cloud. Впервые это направление стало прибыльным в прошлом году, а по итогам третьего квартала 2024 года операционная маржа Google Cloud составила 17%. Для сравнения, операционная маржа AWS за тот же период достигла 38%, что эксперты охарактеризовали как впечатляющий результат. В начале текущего года Amazon увеличила срок службы своих серверов с пяти до шести лет, что способствовало повышению операционной маржи на два процентных пункта.

Microsoft отделила Azure в своем финансовом отчете от других продуктов, что позволило более точно оценить его вклад в общий рост компании. Спрос на облачные услуги Microsoft продолжает превышать доступные мощности, хотя темпы роста Azure несколько замедлились. Ожидается, что в первой половине 2025 года облачное направление Microsoft вернется к более высоким темпам роста.

Amazon также сообщила о превышении спроса над имеющимися мощностями. Компания активно использует не только ускорители Nvidia, но и собственные чипы Trainium 2, которые вызывают интерес у клиентов. Google в настоящее время работает над шестым поколением своих ускорителей TPU. Microsoft в конце прошлого года представила свои собственные чипы Maia, однако они пока используются исключительно для внутренних нужд компании.

Четвертый по величине игрок на американском облачном рынке — Oracle — опубликует свой квартальный отчет только в декабре. В предыдущем отчете компания сообщила о росте выручки от облачной инфраструктуры на 45%, составившей $2,2 миллиарда. Oracle также заключила партнерские соглашения с крупными конкурентами, что обеспечит доступ к ее базам данных на их платформах и может стать дополнительным фактором роста для бизнеса.

Облачный рынок продолжает оставаться ареной активной конкуренции среди крупных игроков, и результаты третьего квартала подтверждают стремление Google к укреплению своих позиций в этом сегменте.