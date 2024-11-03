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В 2024 году технологические гиганты вложили более $200 миллиардов в развитие ИИ
2024 год обещает стать знаковым для технологических гигантов, которые активно вкладываются в искусственный интеллект, стремясь не только улучшить свои финансовые результаты, но и занять лидирующие позиции в этой быстро развивающейся области.

По итогам 2024 года капитальные затраты крупнейших мировых технологических компаний, таких как Amazon, Microsoft, Meta и Alphabet, превысят отметку в $200 миллиардов. Такие данные представила аналитическая компания Bloomberg, подчеркивая, что руководство этих корпораций ожидает, что расходы на искусственный интеллект останутся на текущем уровне или даже увеличатся в следующем году.

Недавно, во время общения с инвесторами, топ-менеджеры крупнейших технокомпаний выразили уверенность в том, что значительные вложения в AI помогут им достичь новых уровней прибыли, недоступных для традиционных источников дохода, таких как цифровая реклама и программное обеспечение. Это решение стало ответом на критику со стороны инвесторов, которые ранее упрекали компании в чрезмерных расходах на разработки в области ИИ.

В условиях растущего спроса на высокопроизводительные чипы для систем искусственного интеллекта компании спешат заключать контракты с поставщиками и строить новые центры обработки данных. Увеличение роли ядерной энергетики также становится заметным, поскольку компании стремятся обеспечить надежные источники энергии для своих новых инфраструктур.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил о намерении увеличить инвестиции в языковые модели и другие инновационные проекты. По прогнозам, капитальные затраты компании могут достичь $40 миллиардов к концу года. В свою очередь, Alphabet также пересмотрела свои ожидания по капитальным затратам, предвещая их значительный рост в 2025 году.

Энди Джесси, гендиректор Amazon, охарактеризовал искусственный интеллект как «уникальную возможность», отметив, что компания планирует потратить на его развитие $75 миллиардов в 2024 году. Apple тоже подтвердила свои намерения инвестировать в ИИ, хотя пока это не отразилось на ее финансовых показателях.

Несмотря на разные результаты квартальных отчетов, акции Amazon выросли на 6,7%, тогда как Alphabet и Microsoft показали незначительный рост. Акции Meta столкнулись с некоторыми трудностями из-за высоких расходов, а Apple зафиксировала снижение на 1,1%.

Microsoft также столкнулась с вызовами: ее гендиректор Сатья Наделла объяснил недостаточные результаты квартала тем, что компания не успела быстро расширить свои мощности. Тем не менее, аналитики уверены в долгосрочном успехе Microsoft благодаря инвестициям и доле в OpenAI. В III квартале Microsoft потратила $14,9 миллиарда на развитие своих мощностей — на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Подразделение Meta Reality Labs, занимающееся виртуальной и дополненной реальностью, понесло убыток в $4,4 миллиарда за последний квартал. Цукерберг заверил инвесторов в том, что инвестиции в ИИ помогут улучшить рекламные показатели Facebook и Instagram. Несмотря на опасения инвесторов относительно слабости рекламного бизнеса Meta, акции компании подорожали на 60% с начала года.

#искусственный интеллект
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