Несмотря на амбициозные планы и заключенные соглашения, Intel продолжает сталкиваться с серьезными вызовами в сегменте контрактного производства чипов. В условиях жесткой конкуренции компании необходимо ускорить привлечение новых клиентов и оптимизацию своих производственных процессов для достижения стабильной прибыльности.

В свежем квартальном отчете компании Intel, представленном в форме 10-Q, стали очевидными сложности, с которыми сталкивается технологический гигант. Выручка от оказания услуг сторонним клиентам значительно снизилась по сравнению с предыдущим годом и составила всего 1,5% от общего дохода компании от продажи чипов.

На фоне этих неутешительных данных, в презентации Intel была озвучена сумма в $4,4 миллиарда, связанная с деятельностью подразделения Intel Foundry. Однако операционные убытки, достигшие $5,8 миллиардов, могут произвести впечатление на инвесторов и аналитиков. Стоит отметить, что из этой суммы $3,1 миллиарда составили списания устаревшего оборудования.

В отчете также упоминается о выручке от услуг Intel Foundry, которая включает обработку кремниевых пластин, тестирование и упаковку чипов. Однако компания не раскрывает детали по каждой категории. Генеральный директор Патрик Гелсингер отметил, что бизнес по упаковке чипов для сторонних клиентов в третьем квартале вышел на безубыточность. Тем не менее, общая выручка от сторонних заказов составила лишь $67 миллионов, что в четыре раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года ($312 миллионов). За девять месяцев текущего года выручка от этого направления составила всего $171 миллион, по сравнению с $661 миллионом за тот же период 2023 года.

Основной доход Intel Foundry по-прежнему формируется за счет выполнения заказов материнской компании. Гелсингер также заявил о планах по привлечению новых клиентов и ожидает, что это окажет положительное влияние на финансовые результаты 2026 года. Он подчеркнул, что компания будет продолжать развивать собственное производство чипов и улучшать структуру прибыли с помощью новых технологий, таких как Panther Lake и техпроцесс Intel 18A.

Intel не спешит раскрывать имена своих клиентов, но акцентирует внимание на их количестве. Однако на недавней конференции Гелсингер упомянул о многомиллиардном соглашении с Amazon (AWS), в рамках которого Intel будет поставлять подложки для современных чипов с использованием технологии Intel 18A. Кроме того, имеются два потенциальных клиента, заинтересованных в производстве компьютерных чипов по этому техпроцессу. Среди оборонных заказчиков интерес к Intel проявляют такие компании, как Northrop Grumman и Boeing, а также телекоммуникационный гигант Ericsson.



