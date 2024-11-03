Разработка ультралегких солнечных панелей открывает новые горизонты для технологий возобновляемой энергии и может значительно изменить подход к обеспечению энергией удаленных регионов мира.

Компания Softbank объявила о завершении разработки революционных сверхтонких гетеропереходных солнечных панелей, которые обладают рекордно низким весом. Эти панели, предназначенные для питания стратосферных платформ, способны заменить традиционные вышки сотовой связи в удаленных и труднодоступных регионах мира. Новая солнечная панель весит всего 665 граммов на квадратный метр и демонстрирует эффективность в 22,2%, таким образом целевой показатель в 500 г/м² уже не за горами.

Согласно информации от Softbank, стратосферные платформы связи, известные как HAPS (high altitude pseudo satellites), в основном представляют собой дирижабли. Гибкие солнечные элементы будут установлены на их покатые поверхности, что требует от них легкости, высокой эффективности и доступной стоимости. Именно поэтому компания выбрала кремний в качестве основного материала. Хотя в космической индустрии используются более эффективные многослойные солнечные элементы, их высокая цена делает их применение на Земле экономически нецелесообразным.

Разработка панелей была осуществлена в сотрудничестве с китайской компанией LONGi и японской Fujipream Corporation. Гибкий гетеропереходный солнечный элемент состоит из нескольких слоев: защитного листа (25 мкм), фотоэлементов (80 мкм), герметика (150 мкм) и заднего защитного листа (50 мкм). Для соединения фотоэлементов использован медный проводник толщиной 250 мкм, который был припаян с использованием низкотемпературного припоя. В результате получилась солнечная панель размером 563 × 584 мм, вес которой составляет всего 218,5 г. При увеличении площади до 1 м² масса достигает 665 г.

LONGi и Fujipream активно исследуют возможности дальнейшего снижения веса солнечных элементов для стратосферных платформ. В планах компании — преодолеть барьер в 500 г/м². В случае успешного массового производства таких панелей они могут найти широкое применение в различных областях на Земле, включая строительство, автомобилестроение и другие сферы, где неровные поверхности могут эффективно улавливать солнечную энергию.



