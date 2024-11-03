Ситуация на рынке дисплеев становится все более напряженной, и будущее взаимодействия между США и Китаем в этой области будет зависеть от множества факторов, включая политические решения и экономические стратегии обеих стран.

В последние годы китайские производители дисплеев значительно увеличили свои производственные мощности и долю на мировом рынке, что вызывает настороженность у американских властей. Дисплеи являются ключевыми компонентами не только в гражданских технологиях, но и в военной сфере, и эта зависимость может представлять угрозу для национальной безопасности США.

Недавний доклад «Дисплеи — новые батареи», подготовленный экспертом по исследованиям, связанным с Китаем, Джо Макрейнольдсом, стал основой для обсуждения возможных санкций. В документе подчеркивается, что дисплеи играют все более важную роль в современном военном оборудовании, включая истребители и системы дополненной реальности, которые позволяют интегрировать цифровую информацию в реальную обстановку на поле боя.

Основной причиной беспокойства является поддержка, которую Пекин оказывает своим производителям дисплеев. Субсидии, включая дешевые кредиты, налоговые льготы и скидки на землю, могут покрывать до 70% затрат на строительство заводов. Это создает неравные условия для конкурентов из США и других стран, что может привести к их вытеснению с рынка. В результате, США могут оказаться в зависимости от китайских технологий, что недопустимо в свете текущих геополитических реалий.

Китайская дисплейная отрасль уже начала занимать лидирующие позиции на мировом рынке, что подтверждается недавними событиями. В июне 2022 года Samsung Display прекратила производство ЖК-экранов, а LG Display в конце того же года закрыла свои заводы по производству ЖК-телевизоров в Южной Корее. Эти шаги свидетельствуют о том, что южнокорейские компании теряют конкурентоспособность в условиях растущего влияния китайских производителей.

С учетом этих факторов, американские законодатели и аналитики начинают обсуждать возможность введения новых торговых ограничений на китайские дисплеи. Это может включать как прямые санкции против производителей, так и более широкие меры по ограничению импорта технологий из Китая.



