Каждая из панелей спутников BlueBird имеет площадь 65 квадратных метров, что делает их видимыми даже в условиях светового загрязнения.

Недавний запуск спутников связи компании AST SpaceMobile привлёк внимание не только пользователей мобильных технологий, но и астрономов всего мира. В результате завершения раскрытия гигантских панелей на пяти спутниках BlueBird, они стали яркими объектами на ночном небе, которые по яркости сопоставимы со звёздами первой величины. Это открытие встревожило научное сообщество, которое опасается негативных последствий для астрономических наблюдений.

Каждая из панелей спутников BlueBird имеет площадь 65 квадратных метров, что делает их видимыми даже в условиях светового загрязнения. Полное раскрытие панелей произошло 1 ноября 2024 года, и теперь AST SpaceMobile готовится к началу бета-тестирования своих услуг мобильной связи из космоса. Уникальность данной технологии заключается в том, что она будет работать с обычными смартфонами, без необходимости использования специальных спутниковых телефонов.

Однако появление новых «звёзд» на небосводе вызывает серьёзные опасения у астрономов. Один из специалистов отметил: «Мы начали наблюдать за спутниками BlueBird с момента их запуска. Первоначальные данные показывают, что их яркость сопоставима с ярчайшими звёздами. Это создаёт серьёзные проблемы для точных астрономических наблюдений».

AST SpaceMobile уже подала заявку в Федеральную комиссию связи (FCC) на получение лицензии для тестирования своих услуг, и ожидается, что она будет удовлетворена в ближайшие недели. В случае получения лицензии компания сможет начать бета-тестирование в декабре текущего года. В планах AST SpaceMobile — вывод до 200 спутников на орбиту, а спутники второго поколения будут иметь ещё большие антенны площадью 223 квадратных метра, что сделает их ещё более заметными.

Несмотря на то что компания утверждает о сотрудничестве с астрономами и NASA для минимизации светового загрязнения, используя антибликовые покрытия, это пока не успокаивает учёных. С увеличением числа спутников на низкой орбите, включая существующую сеть Starlink от SpaceX с более чем 6000 активных аппаратов, проблема светового загрязнения становится всё более актуальной.

Кроме того, учёные выражают беспокойство о влиянии тысяч спутников на экологию и атмосферу Земли. Ранее группа из 120 исследователей направила открытое письмо в FCC с призывом остановить запуски интернет-спутников, которые могут нанести вред экосистеме планеты.