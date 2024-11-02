Инвесторы и аналитики будут внимательно следить за тем, как Apple адаптируется к меняющимся условиям рынка и какие шаги предпримет для восстановления роста в других сегментах своей продукции.

Компания Apple представила свой финансовый отчет за четвертый квартал 2024 финансового года и подвела итоги всей финансовой деятельности за год. В то время как выручка компании демонстрирует устойчивый рост, чистая прибыль оказалась под давлением.

За отчетный квартал выручка Apple составила 94,93 миллиарда долларов, что на 6,4 миллиарда больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда она составила 89,5 миллиарда долларов. Годовая выручка также показала положительную динамику, достигнув 391 миллиарда долларов по сравнению с 383,3 миллиарда в 2023 году. Однако стоит отметить, что основным двигателем этого роста стали сервисы компании.

Выручка от продаж сервисов увеличилась с 85,2 миллиарда до 96,2 миллиарда долларов за год, а квартальные показатели составили 24,97 миллиарда против 22,3 миллиарда годом ранее.

Несмотря на увеличение выручки, чистая прибыль компании снизилась как за квартал, так и за весь финансовый год. За четвертый квартал чистая прибыль составила 14,7 миллиарда долларов, что значительно ниже показателя в 23 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года. Годовая чистая прибыль также сократилась с 97 миллиардов до 93,7 миллиарда долларов.

За четвертый квартал выручка от продаж смартфонов увеличилась с 43,8 миллиарда до 46,2 миллиарда долларов. За весь финансовый год продажи iPhone также показали рост: с 200,58 миллиарда до 201,18 миллиарда долларов.

В то время как продажи Mac также выросли — с 7,6 миллиарда до 7,74 миллиарда долларов за квартал и с 29,36 до 29,98 миллиарда долларов за год — продажи iPad показали смешанные результаты. В квартальном исчислении они увеличились с 6,4 до 6,95 миллиарда долларов, но за год упали с 28,3 до 26,7 миллиарда долларов.

Продажи носимой электроники и аксессуаров показали снижение в обоих периодах: с 9,3 до 9 миллиардов долларов за квартал и с 39,8 до 37 миллиардов долларов за год. Это первый случай снижения в этом сегменте продуктов.