Предстоящие ноутбуки с GeForce RTX 50 могут стать компромиссом между новыми графическими возможностями и устаревшими процессорными решениями, что ставит под сомнение целесообразность их приобретения для геймеров и профессионалов.

Согласно последним данным от известного инсайдера Golden Pig Upgrade Pack, многие новые ноутбуки, которые будут выпущены с видеокартами GeForce RTX 50 в начале 2025 года, окажутся укомплектованы старыми процессорами.

На данный момент настольные процессоры Ryzen 9000 от AMD и Core Ultra 200 от Intel активно продаются и показывают отличные результаты. Однако в мобильном сегменте ситуация выглядит иначе: многие покупатели, желающие приобрести новейшие ноутбуки, могут столкнуться с тем, что их устройства будут оснащены процессорами предыдущих поколений.

По информации инсайдера, в новых моделях с графическими картами GeForce RTX 50 будут использоваться APU Ryzen 7000 от AMD, а также процессоры Core 14-го и даже 13-го поколений от Intel.

Хотя конкретная причина такого решения пока не раскрыта, источник упоминает о сложности выпуска новых CPU. Это вызывает вопросы о том, почему именно в новом поколении ноутбуков сложилась такая ситуация. На данный момент у AMD есть только линейка Ryzen AI 300, которая ориентирована на энергоэффективность, но высокопроизводительные APU ещё не представлены.

Инсайдер Golden Pig Upgrade Pack ранее делился информацией о производительности различных процессоров Intel и публиковал материалы, касающиеся новых архитектур, таких как Meteor Lake. Тем не менее, текущие новости подчеркивают растущее беспокойство о том, как производители планируют справляться с конкуренцией на рынке мобильных устройств.

Пока остаётся лишь догадываться, как это повлияет на конечных пользователей. С одной стороны, новые видеокарты обещают высокую производительность в играх и приложениях, но использование устаревших процессоров может ограничить общую эффективность системы. В условиях стремительного развития технологий пользователи ожидают лучшего сочетания компонентов в своих устройствах.