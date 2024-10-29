Пока нет официальной информации о дате выхода или цене HMD Sage, но с учётом утечек можно ожидать анонса в ближайшие месяцы.

Компания HMD Global, известная своими смартфонами под брендом Nokia, на пороге запуска нового устройства — HMD Sage. В сеть утекли изображения новинки, которые были опубликованы в блоге инсайдера @smashx_60, ранее неоднократно делившегося точной информацией о предстоящих релизах HMD.

HMD Sage выполнен в дизайне, который вызывает ассоциации с культовой серией Lumia. Напоминает он и недавно анонсированный HMD Skyline, что говорит о том, что компания продолжает развивать свою эстетическую линию, основанную на успешных моделях прошлого. Устройство имеет характерные черты: гладкие линии корпуса и прямоугольный блок камер, что придаёт ему современный и стильный вид.

Что касается характеристик, то HMD Sage предлагает 6,55-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Сердцем устройства станет чипсет Unisoc T760, который обеспечит хорошую производительность для повседневных задач и развлечений.

Камеры также не подведут: обе имеют разрешение 50 Мп, что позволит делать качественные снимки как в условиях хорошего освещения, так и при недостаточном. В дополнение к этому, смартфон будет поддерживать быструю зарядку мощностью 33 Вт.

HMD Sage будет оснащён беспроводным стандартом NFC для удобных платежей и обмена данными. Также предусмотрен разъём для наушников — функция, которая становится всё более редкой в современных смартфонах. Кроме того, устройство получит защиту от воды по стандарту IP52.

С выходом HMD Sage компания HMD Global продолжает свою стратегию по созданию доступных и стильных смартфонов с хорошими характеристиками. Учитывая наследие Nokia и внимание к дизайну, новое устройство может привлечь как поклонников марки, так и новых пользователей. Остаётся только надеяться, что новинка оправдает ожидания и станет достойным продолжением линейки устройств HMD.