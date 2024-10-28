Новая Lada Vesta Sportline обещает стать интересным предложением на российском рынке автомобилей благодаря своему сочетанию спортивного дизайна, современных технологий и увеличенной безопасности.

Сегодня в сети появились первые живые фотографии обновленной Lada Vesta Sportline, которая привлекла внимание автолюбителей не только своим новым дизайном, но и расширенным функционалом. По информации, опубликованной инсайдерским пабликом Avtograd News в соцсети «ВКонтакте», новая модель выделяется своей спортивной эстетикой и современными опциями.

Автомобиль оснащен стильными фирменными колесными дисками, а также уникальным бампером с двумя выхлопными трубами, что делает его заметно отличным от стандартной версии Lada Vesta.

АвтоВАЗ официально анонсировал, что новая версия Vesta Sportline теперь комплектуется системой стабилизации ESC, что значительно повышает безопасность и управляемость на дороге. В дополнение к этому, автомобиль получил боковые подушки безопасности.

Обновленная Lada Vesta Sportline предлагает множество новых функций для повышения комфорта. Среди них — трехступенчатый обогрев передних сидений, камера заднего вида с динамическими линиями траектории движения, а также электроскладывание зеркал. Также стоит отметить наличие датчика дождя и света, который автоматически реагирует на изменения погодных условий.

Для удобства парковки новинка оснащена передними датчиками парковки и системой контроля слепых зон с индикацией в зеркалах заднего вида. Комплект светодиодной оптики дополнен противотуманными фарами, что улучшает видимость в сложных погодных условиях.

Несмотря на все новшества, цена на новую Lada Vesta Sportline возросла на 80,1 тыс. рублей и теперь начинается от 2,273 млн рублей. Это изменение вызвало обсуждение среди потенциальных покупателей, однако многие уверены, что новые функции и улучшенная безопасность оправдают увеличение стоимости.