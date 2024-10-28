Космическая ролевая игра Starfield, ставшая первым новым проектом Bethesda за четверть века, не оправдала ожиданий многих поклонников. Однако ведущий дизайнер Skyrim, Брюс Несмит, уверяет, что сиквел сможет удивить и порадовать игроков.
В интервью изданию VideoGamer Несмит поделился своими мыслями о будущем Starfield 2. Он отметил, что создание новой вселенной требует значительных усилий и экспериментов, в отличие от уже существующих франшиз, таких как Fallout и The Elder Scrolls.
«Когда мы работали над Skyrim, у нас уже были наработки из Oblivion и Morrowind, что дало нам возможность сосредоточиться на улучшении и добавлении новых элементов», — вспоминает дизайнер.
Несмит считает, что Starfield имеет потенциал стать выдающейся игрой, и этот потенциал может быть реализован в сиквеле. Он сравнил ситуацию с другими успешными играми, такими как Mass Effect и Assassin’s Creed, которые со временем развивались и становились лучше.
«Я уверен, что Starfield 2 будет чертовски клёвой игрой. Разработчики учтут мнения игроков и исправят многие недостатки первой части», — добавил он.
Starfield была выпущена в сентябре прошлого года на PC и Xbox Series X/S, а через год получила дополнение Shattered Space. Несмотря на смешанные отзывы о главной игре и в основном отрицательные оценки дополнения в Steam, надежды на сиквел остаются высокими.
Несмит подчеркнул, что сиквел сможет взять все лучшее из первой части и добавить множество новых возможностей.
«Это будет игра, которая сможет порадовать как старых поклонников, так и новичков», — заключил он.