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Новостник
Ведущий дизайнер Skyrim заявил, что Starfield 2 сможет взять все лучшее из первой части
Несмит подчеркнул, что сиквел сможет взять все лучшее из первой части и добавить множество новых возможностей.

Космическая ролевая игра Starfield, ставшая первым новым проектом Bethesda за четверть века, не оправдала ожиданий многих поклонников. Однако ведущий дизайнер Skyrim, Брюс Несмит, уверяет, что сиквел сможет удивить и порадовать игроков.

В интервью изданию VideoGamer Несмит поделился своими мыслями о будущем Starfield 2. Он отметил, что создание новой вселенной требует значительных усилий и экспериментов, в отличие от уже существующих франшиз, таких как Fallout и The Elder Scrolls.

«Когда мы работали над Skyrim, у нас уже были наработки из Oblivion и Morrowind, что дало нам возможность сосредоточиться на улучшении и добавлении новых элементов», — вспоминает дизайнер.

Несмит считает, что Starfield имеет потенциал стать выдающейся игрой, и этот потенциал может быть реализован в сиквеле. Он сравнил ситуацию с другими успешными играми, такими как Mass Effect и Assassin’s Creed, которые со временем развивались и становились лучше.

«Я уверен, что Starfield 2 будет чертовски клёвой игрой. Разработчики учтут мнения игроков и исправят многие недостатки первой части», — добавил он.

Starfield была выпущена в сентябре прошлого года на PC и Xbox Series X/S, а через год получила дополнение Shattered Space. Несмотря на смешанные отзывы о главной игре и в основном отрицательные оценки дополнения в Steam, надежды на сиквел остаются высокими.

Несмит подчеркнул, что сиквел сможет взять все лучшее из первой части и добавить множество новых возможностей.

«Это будет игра, которая сможет порадовать как старых поклонников, так и новичков», — заключил он.

#skyrim #starfield 2
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