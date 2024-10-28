Project Jarvis от Google обещает стать важным шагом в эволюции взаимодействия человека и машины.

Искусственный интеллект продолжает трансформировать способы взаимодействия пользователей с компьютерами и информацией. Теперь, как сообщает ряд источников, компания Google готовится к запуску нового проекта, который может кардинально изменить работу с браузером. Этот проект получил название Project Jarvis — в честь знаменитого ИИ из вселенной Marvel, созданного Тони Старком.

Project Jarvis будет предназначен для автоматизации различных задач, которые пользователи обычно выполняют в браузере. Это может включать заполнение форм, совершение покупок, бронирование билетов и многие другие действия, которые становятся рутинными в повседневной жизни. Идея заключается в том, чтобы сделать взаимодействие с интернетом более простым и интуитивно понятным.

На данный момент детали о том, как именно будет работать Project Jarvis, остаются неясными. Однако предполагается, что это может быть интегрировано в интерфейс браузера Chrome. Пользователи смогут вызывать ИИ в любое время и давать ему команды, что значительно упростит выполнение множества действий.

Такой подход не нов; аналогичные решения уже активно используются на смартфонах и в других устройствах с поддержкой ИИ. Например, голосовые помощники могут выполнять определенные задачи, используя приложения в фоновом режиме. Однако в случае Project Jarvis акцент будет сделан именно на браузере — главном инструменте для работы с информацией на ПК.

Создание такого рода системы может открыть новые возможности для пользователей, позволяя им сосредоточиться на более важных задачах, пока ИИ будет заниматься рутиной.