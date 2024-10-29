Эта новинка станет отличным выбором для геймеров, стремящихся к качественной графике без значительных затрат на оборудование.

Компания Asus продолжает расширять свой ассортимент видеокарт, представив новую модель — Radeon RX 7600 Dual EVO OC. Эта новинка добавляется к уже существующим версиям, таким как Radeon RX 7600 Dual OC и RX 7600 Dual OC V2, предлагая пользователям еще больше вариантов для выбора.

Согласно заявленным характеристикам, Radeon RX 7600 Dual EVO OC немного уступает по производительности модели Dual OC. Игровая частота графического процессора в режиме разгона (OC) составляет 2300 МГц, а Boost-частота достигает 2715 МГц. В базовом режиме частоты составляют 2280 МГц и 2695 МГц соответственно. Эти параметры аналогичны тем, что предлагает версия Dual OC V2.

Для сравнения, более производительная модель Dual OC в режиме разгона демонстрирует игровую частоту GPU на уровне 2340 МГц и Boost-частоту до 2745 МГц. В базовом режиме частоты составляют до 2320 МГц и 2725 МГц соответственно. Также стоит отметить, что визуально новые версии видеокарт имеют некоторые отличия.

Напомним, что для активации режима разгона (OC Mode) необходимо использовать фирменную утилиту Asus — GPU Tweak 3. Это приложение позволяет пользователям настраивать параметры работы графического процессора для достижения максимальной производительности.

Radeon RX 7600 является наименее мощной настольной видеокартой AMD, построенной на архитектуре RDNA 3. В ее основе лежит графический чип с 2048 потоковыми процессорами. Заявленный уровень энергопотребления составляет 165 Вт, что на 25 Вт меньше, чем у более производительной модели RX 7600 XT.

С появлением Radeon RX 7600 Dual EVO OC Asus делает шаг в сторону расширения линейки доступных видеокарт, предлагая пользователям оптимальный баланс между ценой и производительностью.