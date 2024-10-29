В условиях растущей зависимости от технологий и постоянных обновлений операционных систем такие проблемы могут значительно повлиять на функциональность и производительность систем.

Пользователи материнских плат Intel Z890, совместимых с новыми процессорами Intel Core Ultra 200S, сообщают о серьезных проблемах после установки обновления Windows 11 24H2. Компания Asus подтвердила наличие сбоев, включая случайные перезагрузки ПК.

Согласно информации, опубликованной на портале El Chapuzas Informático, проблемы возникают из-за конфликта между встроенной графикой процессоров Core Ultra 200S и дискретными видеокартами. Asus предложила два решения: отключить встроенную графику перед обновлением или обновить BIOS материнской платы до последней версии. Однако эти шаги могут быть сложными для пользователей без опыта работы с BIOS.

Издание также отмечает, что проблема затрагивает не только материнские платы Asus, но и решения от других производителей, таких как Gigabyte, MSI и ASRock. Это ставит под угрозу стабильность работы систем, использующих новые процессоры Intel.

Вскоре после публикации сообщений о проблемах, портал VideoCardz провел опрос среди обозревателей, которые подтвердили наличие аналогичных сбоев на различных моделях плат. Это указывает на то, что проблема является более широкой и не ограничивается только одной маркой.

Ситуация требует внимания со стороны производителей материнских плат. На данный момент неясно, планируют ли другие компании выпустить уведомления о необходимости обновления BIOS или отключения интегрированной графики для предотвращения конфликтов с системой Windows 11 24H2.

Пользователям рекомендуется проявлять осторожность при установке обновлений и внимательно следить за новыми рекомендациями от производителей оборудования.