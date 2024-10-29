Заявление Дженсена Хуанга подчеркивает стремление Индии занять ведущие позиции в области ИИ и создать устойчивую инфраструктуру для поддержки этого процесса.

На проходящем в Мумбаи AI Summit глава NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) сделал важное заявление о том, что Индия имеет все шансы стать одним из мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Он подчеркнул, что ИИ должен стать ключевым фактором цифровой трансформации страны, способствуя её экономическому росту и укреплению позиций на международной арене.

По словам Хуанга, Индия обладает "поразительными естественными ресурсами" в области информационных технологий и огромным потенциалом, который еще предстоит раскрыть. Он призвал страну к разработке собственной ИИ-инфраструктуры, основанной на национальных ресурсах и данных, что позволит ей не только развивать технологии, но и обеспечивать их безопасность.

В ходе мероприятия Хуанг отметил, что ведущие облачные провайдеры Индии уже активно увеличивают мощность своих центров обработки данных (ЦОД). NVIDIA намерена играть ключевую роль в этом процессе, предлагая свои ускорители, которые должны стать основой экономики, ориентированной на ИИ-системы. Ожидается, что к концу года использование этих технологий вырастет в десять раз.

Хуанг выделил три ключевых направления для развития ИИ в Индии: суверенный ИИ, который использует местные данные для инноваций без их передачи за границу; «агентский» ИИ для автоматизации научных и технических процессов; и «физический» ИИ для роботизированных систем и промышленности. Он выразил уверенность, что Индия может занять лидирующие позиции в этих областях.

После выступления Хуанга состоялся диалог с Мукешем Амбани, председателем Reliance Industries. Они обсудили возможности трансформации индийской экономики с помощью ИИ в таких секторах, как энергетика, телекоммуникации и производство. Амбани отметил, что ИИ уже активно используется в государственном секторе для обработки локальных данных, что меняет подходы к управлению и обслуживанию.

Хуанг также подчеркнул, что ИИ открывает новые возможности для всех граждан. Он заверил, что NVIDIA активно сотрудничает с такими компаниями, как Infosys, TCS, Tech Mahindra и Wipro, помогая обучать около полумиллиона разработчиков в стране. Амбани добавил, что Индия располагает молодыми и технически грамотными кадрами, что создает благоприятные условия для развития.

Бизнесмены согласились с тем, что наличие талантов и развивающейся технической экосистемы дает Индии возможность внести значительный вклад в мировую экономику. Однако они также отметили, что для достижения таких целей необходимо сотрудничество между различными компаниями.

В последние дни стало известно, что Индия на уровне правительства обсуждает с NVIDIA совместную разработку ИИ-чипов, адаптированных к местным условиям. Страна готова инвестировать 1,2 миллиарда долларов в создание суверенного ИИ-суперкомпьютера с 10 тысячами ускорителей и собственными языковыми моделями (LLM), а также активно закупает ускорители в больших объемах.