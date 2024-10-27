Разработка нового порошка, названного COF-999, стала результатом более чем тридцатилетних исследований в области ковалентных органических каркасов (COF).

В условиях глобального изменения климата и растущего уровня углекислого газа в атмосфере, поиск эффективных методов его удаления становится важной задачей. Учёные из Калифорнийского университета в Беркли разработали порошок с высоким уровнем поглощения CO2. Ожидается, что коммерческое использование этого материала начнётся в ближайшие два года.

Разработка нового порошка, названного COF-999, стала результатом более чем тридцатилетних исследований в области ковалентных органических каркасов (COF). Эти структуры обладают пористой природой, что обеспечивает им огромную площадь поверхности для взаимодействия с газами. Учёные сосредоточились на создании каркасной структуры на основе аминных связей, которые активно захватывают молекулы углекислого газа.

Уникальность COF-999 заключается в его способности абсорбировать 20 кг CO2 всего лишь на 200 граммов порошка. Для сравнения, среднестатистическое дерево поглощает примерно такое же количество углекислого газа за целый год. Этот показатель делает новый материал непревзойдённым среди существующих решений для улавливания углекислого газа.

Одним из главных преимуществ COF-999 является его способность работать при комнатной температуре в виде сухого порошка. В отличие от предыдущих методов, которые использовали жидкие растворы аминов и требовали нагрева для повышения эффективности реакции, новый материал значительно упрощает процесс. При нагреве до 60 °C COF-999 высвобождает захваченный CO2, позволяя повторно использовать порошок до 100 раз. Высвобождённый углекислый газ можно либо захоронить, либо использовать в производственных процессах.

Учёные надеются, что COF-999 сможет занять важное место в борьбе с изменением климата. Однако перед массовым внедрением необходимо провести дополнительные исследования для повышения абсорбирующей способности и увеличения количества рабочих циклов.