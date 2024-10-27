После успешного завершения полета Flight 5, команда SpaceX активно работает над подготовкой к запуску Flight 6.

Компания SpaceX, известная своими проектами в области космических технологий, готовится к следующему важному этапу в своей программе Starship. После успешного завершения полета Flight 5, команда SpaceX активно работает над подготовкой к запуску Flight 6. Важным шагом на этом пути стал статический огневой тест ракеты-носителя Booster 13, который прошел 24 октября.

Во время теста были активированы все 33 двигателя Booster 13, и, согласно предварительным данным, испытание прошло без каких-либо сбоев. Напомним, что предыдущий полет Starship, состоявшийся 13 октября, также прошел успешно: ракета успешно запустила шесть двигателей и достигла заданной цели в Индийском океане.

Сейчас SpaceX находится на финишной прямой подготовки к запуску Flight 6. Ожидается, что он состоится в ближайшие недели, если все тесты пройдут успешно. Инженеры компании работают над устранением некоторых технических проблем, таких как деформация внешних раструбов двигателей, вызванная высокими температурами и аэродинамическими нагрузками.

Booster 13 будет оснащен усовершенствованной системой посадки, которая позволит SpaceX повторно использовать ускорители и увеличить частоту запусков.

SpaceX также продолжает развивать технологии захвата кораблей в океане — в настоящее время, компания не имеет возможности ловить Starship с помощью системы штифтов и гнёзд.