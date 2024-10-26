В условиях нестабильности важно следить за новыми заявлениями как от Tether, так и от регулирующих органов.

Криптовалютный рынок переживает резкое падение после публикации в Wall Street Journal о начале расследования в отношении Tether Holdings Ltd., компании, стоящей за популярным стейблкоином Tether (USDT). Это расследование касается возможных нарушений, связанных с санкциями и борьбой с отмыванием денег.

По информации издания, манхэттенская прокуратура США изучает, использовалась ли криптовалюта для финансирования незаконной деятельности, включая торговлю наркотиками, терроризм и киберпреступления. В результате этого сообщения цена токена USDT упала до 99,81 цента, что вызвало цепную реакцию на рынке: биткоин потерял 3,3%, опустившись до $65,878, а Solana и Dogecoin упали на 5,5% и 5,6% соответственно.

Стейблкоины, такие как Tether, играют важную роль в экосистеме криптовалют. Они служат мостом между фиатными деньгами и цифровыми активами, позволяя трейдерам легко обменивать валюту и использовать их в качестве обеспечения для криптокредитов. Однако текущая ситуация поднимает вопросы о надежности и прозрачности таких активов.

«Ситуация на рынке стала более напряженной после выхода новостей. Мы наблюдаем резкое снижение цен, которое совпало с моментом публикации статьи», — отметил Уилл Тамплин, старший аналитик Fairlead Strategies.

На данный момент рыночная капитализация Tether составляет около $120 миллиардов, что делает его самым торгуемым стейблкоином в мире. Тем не менее эксперты отмечают недостаток прозрачности в отчетности компании. Это вызывает опасения у инвесторов и может привести к дальнейшим колебаниям цен на криптовалютном рынке.

В ответ на эти обвинения представители Tether выступили с опровержением. Генеральный директор компании Паоло Ардоино назвал информацию в статье «старым шумом» и заявил, что Tether не имеет никакого отношения к расследованию.

«Эти утверждения основаны на домыслах. Мы не знаем о каких-либо расследованиях в отношении нашей компании. Кроме того, мы активно сотрудничаем с правоохранительными органами для предотвращения неправомерного использования наших услуг», — добавил он.



