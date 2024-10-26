Компания Comtech, известная своими решениями в области связи, объявила о решении продать свой бизнес по предоставлению инфраструктуры экстренных вызовов 911.

Компания Comtech, известная своими решениями в области связи, объявила о решении продать свой бизнес по предоставлению инфраструктуры экстренных вызовов 911. Это шаг обусловлен стремлением компании сосредоточиться на растущем сегменте космической связи. Совет директоров уверен, что средства, полученные от продажи, помогут улучшить финансовое состояние компании, перегруженной долгами.

В третьем квартале 2023 года Comtech зафиксировала выручку в размере $128 миллионов, что на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На данный момент у компании имеется около $160 миллионов долговых обязательств и лишь $27 миллионов собственных средств. Рыночная капитализация Comtech составляет всего $109 миллионов, что более чем на 50% ниже показателей начала года.

Подразделение, отвечающее за внедрение новой системы экстренного реагирования нового поколения (NG911), позволяет пользователям подключаться к службам экстренной помощи через голосовые вызовы, текстовые сообщения и видео. В третьем квартале это подразделение принесло компании $56,6 миллионов, что обеспечило скорректированную EBITDA в размере $11,3 миллионов.

Бизнес спутниковой связи Comtech включает в себя модемы, усилители сигнала и технологии тропосферного рассеяния. Он в первую очередь ориентирован на Министерство обороны и крупных оборонных подрядчиков, обеспечивая надежную связь для различных подразделений. Несмотря на снижение продаж в этом сегменте, руководство компании считает его перспективным для дальнейшего роста. В третьем квартале объем продаж составил $71,4 миллионов, что также ниже показателей предыдущего года.

Comtech уже длительное время сталкивается с проблемами из-за высокой долговой нагрузки. В июне компания закрыла кредитную линию на сумму $222 миллионов для рефинансирования задолженности, срок погашения которой истекал в октябре. С текущей рыночной капитализацией чуть более $100 миллионов Comtech находится в «режиме выживания», чтобы справиться с давлением со стороны кредиторов.

Годовой скорректированный EBITDA от бизнеса по инфраструктуре экстренной помощи 911 составляет около $40 миллионов. Продажа этого подразделения может стать важным шагом для улучшения финансового положения компании и решения проблемы с долгами.

Этот шаг совпадает с общими трудностями на рынке космических акций. С сокращением денежных резервов публичные рынки становятся менее охотными к предоставлению финансирования, а компании все чаще ищут стратегические альтернативы для обеспечения устойчивости.