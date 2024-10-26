Уже на следующей неделе, 29 октября, Xiaomi официально представит свои новейшие флагманы — Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro.

Уже на следующей неделе, 29 октября, Xiaomi официально представит свои новейшие флагманы — Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro. Однако внимание уже сейчас приковано к будущему смартфону компании — Xiaomi 15 Ultra, который ожидается в феврале 2025 года. В Сети появились рендеры и характеристики этого устройства, и оно обещает стать серьезным конкурентом для таких гигантов, как Samsung Galaxy S25 Ultra.

Согласно опубликованным изображениям, все модули основной камеры будут размещены в стильном круглом блоке. Однако их расположение изменилось: три датчика находятся в нижней части блока, а один — вверху справа. Основной модуль будет обладать разрешением 50 Мп, такие же характеристики будут у модуля с 2-кратным зумом и сверхширокоугольного сенсора. Но настоящей звездой станет перископный модуль с разрешением 200 Мп (Samsung ISOCELL HP9), который обеспечит 4,3-кратный оптический зум. Фронтальная камера также не разочарует пользователей — она будет оснащена 32-мегапиксельным датчиком.

Xiaomi 15 Ultra будет работать на базе новейшей SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, что гарантирует отличную производительность для любых задач. Смартфон получит мощный аккумулятор емкостью 6000 мАч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку на уровне 80 Вт. Это позволит пользователям быстро подзаряжать устройство и не беспокоиться о разрядке в течение дня.

На борту Xiaomi 15 Ultra будет предустановлена операционная система Android 15 с интерфейсом HyperOS 2.0, что обеспечит пользователям современные функции и удобный интерфейс.

В целом, Xiaomi 15 Ultra представляет собой многообещающий флагман, который может изменить правила игры в сегменте высококлассных смартфонов.