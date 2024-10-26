С запуском Thunderbolt 5 мы можем ожидать новые возможности для подключения устройств и повышения общей производительности систем.

Компания Asus, следуя примеру Gigabyte, анонсировала новую плату расширения ThunderboltEX 5, которая обещает стать важным шагом в эволюции высокоскоростных интерфейсов. Эта плата оснащена двумя портами Thunderbolt 5, что делает её привлекательной для пользователей, стремящихся к максимальной производительности и скорости передачи данных.

Плата ThunderboltEX 5 выполнена в формате PCIe 4.0 x4, что обеспечивает отличную совместимость и производительность. Как и у аналогичной модели Gigabyte, здесь присутствуют два порта Thunderbolt 5 и три разъёма Mini-DisplayPort 2.1. В сердце устройства находится контроллер Intel JHL9580, который гарантирует стабильную работу и высокую скорость передачи данных.

Порты Thunderbolt 5 способны передавать данные со скоростью до 120 Гбит/с в одном направлении, что значительно превышает возможности предыдущих версий интерфейса. Это делает плату идеальным решением для профессионалов, работающих с большими объемами информации, например, в области видеомонтажа или 3D-моделирования.

Mini-DisplayPort 2.1 на плате поддерживают разрешение до 8K при 60 Гц, что открывает новые горизонты для тех, кто работает с высококачественным видео или графикой. Это особенно актуально для геймеров и контент-креаторов, которые стремятся максимально использовать возможности своего оборудования.

Плата также поддерживает стандарт Power Delivery 3.1 с мощностью до 130 Вт, что позволяет не только передавать данные, но и заряжать подключенные устройства. Для этого на плате предусмотрен специальный разъём питания, который обеспечивает стабильное и эффективное энергоснабжение.

Хотя цена на новую плату ThunderboltEX 5 пока не объявлена, её характеристики делают её перспективным выбором для пользователей, желающих обновить своё оборудование до новых стандартов. Asus продолжает развивать технологии Thunderbolt, предлагая решения, которые соответствуют современным требованиям пользователей.