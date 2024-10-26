Ожидания могут быть долгими, но с каждым новым шагом компания стремится улучшить качество и разнообразие своего модельного ряда.













АвтоВАЗ, один из ведущих производителей автомобилей в России, готовит ряд интересных новинок, которые, однако появятся на рынке не раньше чем через несколько лет. В ближайшие планы компании входят кроссовер и минивэн на базе платформы Lada Vesta, также в разработке находятся более амбициозные проекты, такие как новая версия легендарной «Нивы» и два новых кроссовера под рабочими названиями B-SUV и D-SUV.

По словам Сергея Цыганова, автоэксперта и ведущего Telegram-канала «Русский автомобиль», новые модели будут созданы на основе платформы, которая в компании называется "Нео-Вестой". Это будет немного увеличенная версия текущей Lada Vesta, которая изначально задумывалась как универсальная платформа для автомобилей разных классов. В частности, планировалось создание седанов как B-, так и C-класса с возможностью полного привода.

Цыганов также отметил, что активная работа над этими проектами не начнется раньше 2030 года. Это означает, что хотя бы до этого времени автолюбителям придется проявить терпение, ожидая появления новых моделей.

Тем не менее, первая из ожидаемых новинок — кроссовер на базе Lada Vesta с кодовым обозначением HGH — должна дебютировать уже в 2025 году на Петербургском международном экономическом форуме. Это событие станет важным шагом для компании и даст возможность продемонстрировать свои достижения в области автомобилестроения.

Хотя АвтоВАЗ и готовит множество новинок, пользователям следует запастись терпением.