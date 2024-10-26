Несмотря на высокую цену, автомобиль обещает стать настоящей находкой для тех, кто ценит сочетание спортивного характера и комфорта.

Дилер из Краснодара, компания «100 машин», привез в Россию уникальный Jaguar XE в удлиненной версии Long, который получил название Aggressive Sport Edition. Этот автомобиль, созданный для китайского рынка, отличается не только увеличенными размерами, но и высокой ценой — 5,99 миллиона рублей, что почти вдвое превышает стоимость стандартной версии, ранее предлагающейся официально.

Jaguar XE Long выделяется своими габаритами: длина составляет 4788 мм, а колесная база — 2935 мм. Для сравнения, европейская версия имеет длину 4672 мм и колесную базу 2835 мм. Удлинение кузова не только придает автомобилю более агрессивный и спортивный вид, но и обеспечивает дополнительное пространство в салоне.

Под капотом этого «китайца» установлен мощный 2,0-литровый бензиновый турбированный двигатель, развивающий 250 л.с. В паре с ним работает автоматическая трансмиссия и задний привод.

Внутреннее оформление Jaguar XE Long не оставляет равнодушным. Салон отделан высококачественной кожей и оснащен всеми современными удобствами. В комплектацию входят климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, спортивные кресла и панорамная крыша. Также стоит отметить наличие беспроводной зарядки для мобильных устройств.

В Китае существует особая любовь к «растянутым» автомобилям, что связано с предпочтениями местных покупателей. Удлиненные седаны и кроссоверы обеспечивают больше пространства для пассажиров на задних сиденьях, что особенно ценится в условиях городских пробок. Jaguar XE Long идеально вписывается в этот тренд, предлагая сочетание спортивного стиля и практичности.