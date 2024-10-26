Пока что остается надеяться, что в будущем Google все же решит пересмотреть свою стратегию и внедрить более современные решения, которые позволят смартфонам Pixel выйти на новый уровень производительности и соответствовать требованиям современных пользователей.

Смартфоны Google Pixel, которые с переходом на собственные процессоры Tensor стали заметно уступать по производительности своим конкурентам, и в следующем году не смогут продемонстрировать значительного прогресса. Рассекреченные спецификации нового чипа Tensor G5 подтверждают, что линейка Pixel 10 не станет исключением.

По данным источников, Google вновь решила не использовать новейшие суперъядра Arm и не разрабатывать собственные решения. В результате, Tensor G5 будет оснащен одним ядром Cortex-X4. В то время как многие конкуренты, такие как Dimensity 9400 от MediaTek, уже используют более современные ядра Cortex-X925, Google остается в стороне от технологического прогресса.

Конфигурация нового процессора будет представлена в формате 1+5+2: одно ядро Cortex-X4, пять ядер Cortex-A725 и два малых ядра Cortex-A520. Это изменение в сравнении с текущей конфигурацией 1+3+4 подразумевает увеличение числа больших ядер, однако значительного прироста производительности ожидать не стоит, поскольку два из трех кластеров сохранят те же ядра, что и у Tensor G4.

Что касается графической части, то здесь ситуация выглядит несколько иначе. Tensor G4 использовал графический процессор Mali-G715 с семью ядрами, тогда как Tensor G5 будет оснащен GPU от Imagination Technologies — IMG DXT (DXT-48-1536). Этот графический процессор имеет два ядра с частотой 1,1 ГГц и поддерживает трассировку лучей. Однако стоит отметить, что данный GPU был представлен еще в прошлом году, что также указывает на его устаревание по сравнению с современными решениями на рынке.

Пользователям смартфонов Pixel стоит готовиться к тому, что в следующем поколении устройства не смогут предложить значительного улучшения производительности. В условиях растущей конкуренции со стороны других производителей, таких как Apple и Samsung, Google рискует потерять свою долю рынка, если не начнет активно обновлять свои технологии.

Пока что остается только надеяться, что в будущем Google все же решит пересмотреть свою стратегию и внедрить более современные решения, которые позволят смартфонам Pixel выйти на новый уровень производительности и соответствовать требованиям современных пользователей.