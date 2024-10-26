Снижение цен на Chevrolet Captiva делает этот кроссовер одним из самых доступных предложений на российском рынке.

В последние месяцы Chevrolet Captiva демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению цен на российском рынке. Если в начале года стоимость этого популярного кроссовера составляла около 3 миллионов рублей, то к июню она снизилась до 2,7 миллиона. На данный момент у одного из продавцов в Воронеже Captiva можно приобрести всего за 2,599 миллиона рублей. В эту сумму уже включены все необходимые документы для регистрации, а также утильсбор.

Предложенная модель в данной ценовой категории оснащена топовой комплектацией Premier. Это означает, что покупатель получит не только стильный и современный кроссовер, но и множество удобных функций. Внутри автомобиля предусмотрены кожаные кресла, камера заднего вида, парковочные датчики как спереди, так и сзади, а также круиз-контроль. Медиасистема с 8-дюймовым экраном поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, что делает поездки более комфортными и современными.

Однако стоит отметить, что цены на Chevrolet Captiva могут варьироваться в зависимости от региона. Например, в Кирове аналогичная модель продается за 2,89 миллиона рублей, а дилер из Санкт-Петербурга предлагает Captiva за 3,05 миллиона рублей. Таким образом, покупка в Воронеже выглядит особенно выгодной.

Все Chevrolet Captiva, представленные на российском рынке, обладают одинаковыми техническими характеристиками. Под капотом находится 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 147 л.с., который работает в паре с вариатором. Привод у всех моделей — передний.