Причиной повышения цен на услуги является подорожание оборудования, которое стало ощутимо сказываться на бизнесе операторов

В 2025 году множество российских операторов связи намерены повысить тарифы на свои услуги, что может привести к росту цен на 10-20%. По данным исследования, проведенного TelecomDaily, около половины операторов планируют увеличение стоимости услуг на 10-15%, в то время как примерно 22% компаний рассматривают возможность повышения цен на 20% и более.

Основной причиной для такого шага является подорожание оборудования, которое стало ощутимо сказываться на бизнесе операторов. Кроме того, участники рынка указывают на рост ставок Центрального банка, увеличение расходов на персонал и другие затраты. Однако эксперты также отмечают, что конкуренция на рынке и вмешательство Федеральной антимонопольной службы (ФАС) могут сдерживать цены.

Согласно опросу, проведенному среди операторов связи, 95% из них планируют повысить тарифы в ближайшем будущем. Из них 49% собираются сделать это на 10-15%, а 24% рассматривают более умеренное повышение в диапазоне 3-10%. Некоторые компании уже начали процесс повышения цен: к примеру, с 1 ноября аренда оборудования у МТС увеличится на 29 рублей.

66% опрошенных операторов связывают рост цен с дефицитом и подорожанием оборудования, а 55% указывают на нехватку кадров. В прошлом году эти показатели были значительно ниже: только 42% и 40% соответственно. Также отмечается, что 62% участников рынка столкнулись с увеличением издержек на 10% и более, что также является следствием текущей экономической ситуации.

На фоне этих изменений эксперты подчеркивают важность конкурентной среды на рынках мобильной и фиксированной связи. Операторы, такие как «МегаФон» и «Билайн», заявляют о необходимости корректировать цены в зависимости от экономических условий и согласовывать свои действия с Минцифры и ФАС.

Дополнительные расходы могут быть связаны с модернизацией сетей и внедрением новых технологий, однако представители Минцифры акцентируют внимание на том, что тарифы должны оставаться доступными для различных слоев населения. Ведомство совместно с ФАС внимательно следит за ценовой политикой операторов и готово вмешиваться при необходимости.

К сожалению, полное производство телекоммуникационного оборудования в России до сих пор не налажено, и большинство комплектующих закупаются за границей. Это создает дополнительные сложности, а санкционное давление усложняет процессы оплаты и доставки.

Контролирующие органы уже вмешивались в тарифную политику операторов. Например, в прошлом году «большую четвёрку» заставили отказаться от платы за раздачу интернета. А недавно МТС была обязана выплатить в бюджет 3 миллиарда рублей за завышение тарифов.

Партнер ComNews Research Леонид Коник отметил, что операторы связи часто упоминают о росте коммунальных услуг за последние десять лет, однако тарифы на мобильную связь также постепенно повышались. С середины 2014 года по середину 2024 года тарифы на электроэнергию возросли в 1,5-1,7 раза, курс доллара увеличился в 2,42 раза, а средний платёж сотового абонента (ARPU) вырос в 1,4-1,68 раза.