На данный момент стоимость Ryzen 7 9800X3D остаётся неизвестной, и многие пользователи ждут дальнейших объявлений от компании AMD.

Компания AMD готовится к запуску своего нового процессора Ryzen 7 9800X3D, который станет частью новой серии Ryzen 9000X3D и будет представлен 7 ноября. Несмотря на то что до официального релиза остаётся всего две недели, интерес к новинке уже достиг высокого уровня. Портал VideoCardz провёл собственное расследование и собрал информацию от источников в индустрии о предстоящем чипе.

Хотя AMD ещё не раскрыла точные детали о модели, многие утечки указывают на то, что речь идёт о восьмиядерном и шестнадцатипоточном Ryzen 7 9800X3D. По информации, полученной от источников VideoCardz, ожидается, что новый процессор предложит прирост игровой производительности на 8% по сравнению с уже известным Ryzen 7 7800X3D, который до сих пор считается одним из лучших игровых процессоров на рынке. Более того, AMD утверждает, что многопоточная производительность нового чипа будет на 15% выше по сравнению с его предшественником.

Однако стоит отметить, что внутренние тесты AMD могут не всегда отражать реальную картину. Как показали независимые обзоры, производительность обычных моделей Ryzen 9000 часто была ниже ожидаемой. Поэтому стоит относиться к заявленным характеристикам Ryzen 7 9800X3D с определённой осторожностью.

В описании к новому процессору упоминается использование «нового поколения кеш-памяти 3D V-Cache». Эта технология отличается улучшенными теплопроводными характеристиками, что позволило AMD увеличить максимальную тактовую частоту до 5,2 ГГц.

Также AMD подтвердила, что Ryzen 7 9800X3D будет совместим со всеми материнскими платами с разъёмом Socket AM5. Это означает, что пользователи смогут установить новый процессор не только на новейшие платы с чипсетами X870/X870E, но и на более старые модели с чипсетами X670(E), B650(E) и даже A620 после обновления BIOS. Кроме того, Ryzen 7 9800X3D поддерживает разгон оперативной памяти до частоты 8000 МГц, хотя предыдущие утечки указывают на возможность работы с ещё более быстрыми модулями.