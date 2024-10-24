После временных проблем с доступом к загрузке новых версий драйверов для графических карт Nvidia, россияне вновь могут получить доступ к необходимому программному обеспечению. Однако это восстановление не касается всех пользователей, сообщает ресурс Hi-Tech Mail.

На данный момент официальный сайт Nvidia работает без каких-либо сбоев, и пользователи из России могут скачивать драйверы для своих графических ускорителей. Тем не менее, жители новых регионов страны по-прежнему сталкиваются с ограничениями, вызванными санкциями со стороны США.

Для пользователей из новых регионов существуют несколько обходных путей для установки драйверов Nvidia. Одним из наиболее распространённых методов является использование сервисов, которые позволяют подменять геолокационные данные. Это может помочь обойти ограничения и получить доступ к официальным ресурсам.

Кроме того, драйверы можно найти на сторонних сайтах, где размещается программное обеспечение для различных моделей видеокарт. Например, форум TechPowerUp предлагает пользователям возможность скачать нужные версии драйверов. Однако стоит отметить, что использование таких источников может не гарантировать безопасность и стабильность работы системы.

Также существует возможность загрузки драйверов через «Центр обновления Microsoft», где пользователи могут найти актуальные версии программного обеспечения для видеокарт Nvidia.

Наиболее безопасным и удобным решением для установки обновлений драйверов является использование утилиты «Панель управления Nvidia». Эта программа позволяет пользователям загружать и устанавливать обновления без необходимости входа в учётную запись или использования сторонних сетевых сервисов.



