Сервис проката электросамокатов Whoosh объявил о новой инициативе, направленной на повышение безопасности пользователей.

С июля текущего года компания начала внедрять тесты на когнитивные реакции, чтобы определить, какие пользователи могут безопасно управлять самокатами на обычной скорости, а кому следует ограничить максимальную скорость до 15 км/ч.

В рамках новой программы все пользователи Whoosh проходят специальный тест в приложении, который оценивает их реакцию и концентрацию внимания. По итогам трех месяцев работы этой технологии 63% тестируемых успешно справились с заданиями и получили возможность арендовать самокат с полной скоростью. Остальные 37% пользователей либо не смогли завершить тест, либо допустили значительное количество ошибок, что привело к ограничению их скорости до 15 км/ч.

Интересно, что наибольшее количество пользователей с низкими результатами теста было зафиксировано в пятницу и субботу в ночное время, когда количество поездок возрастает, а уровень усталости или опьянения может быть выше.

По словам представителей компании, данная мера направлена на предотвращение потенциальных аварий и несчастных случаев. Ограничение скорости помогает избежать резких маневров и делает стиль вождения более предсказуемым и безопасным. Однако, как показали результаты, многие пользователи с ограниченной скоростью часто отказываются от поездки.