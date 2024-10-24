Китайская компания CATL, один из ведущих производителей аккумуляторов, объявила о запуске нового поколения батарей для гибридных автомобилей.

В условиях растущего спроса на гибридные модели, количество которых в Китае за первые девять месяцев этого года увеличилось на 78,11% до 3 миллионов единиц, новая батарея Freevoy может стать важным шагом вперед в развитии этой сегмента.

Батарея Freevoy была разработана с учетом запросов потребителей и предлагает ряд значительных преимуществ. Во-первых, её ёмкость позволяет обеспечить запас хода до 400 км без подзарядки. Это значит, что в условиях городского использования водители смогут обходиться без запуска бензинового двигателя или подключения к электросети в течение целой недели.

Во-вторых, новая технология быстрой зарядки 4C позволяет восполнить до 280 км запаса хода всего за десять минут при использовании соответствующей зарядной станции. Это делает эксплуатацию гибридов более удобной и эффективной.

Одним из ключевых новшеств является использование натрий-ионных ячеек в сочетании с традиционными литий-ионными. Это решение позволяет значительно улучшить производительность батареи в условиях низких температур. В среднем, новая батарея Freevoy сохраняет на 5% больший остаточный заряд по сравнению с обычными литий-ионными батареями при отрицательных температурах.

Батареи этой серии могут эксплуатироваться при температурах до -40°C и заряжаться при -30°C. Даже при -20°C пользователи не заметят значительного влияния холодов на запас хода своих автомобилей.

Поставки новых батарей уже начались, и они вскоре появятся в моделях гибридов таких марок, как Li Auto (Lixiang) и Changan (Avatr, Deepal). В 2025 году CATL планирует использовать свои батареи в около 30 моделях гибридов различных китайских производителей, включая Geely (Zeekr), Chery, GAC и Voyah. Эти модели будут доступны и на российском рынке.