Компания TP-Link анонсировала запуск двух новых двухдиапазонных маршрутизаторов, Archer BE220 и Archer BE7200, которые поддерживают новейшую технологию Wi-Fi 7.





Обе модели оснащены технологией EasyMesh, позволяющей легко интегрировать несколько маршрутизаторов и ретрансляторов в единую сеть. Это значительно увеличивает зону покрытия и улучшает стабильность соединения. Дополнительно, TP-Link внедрила функцию Easy Setup, которая упрощает процесс настройки и управления сетевыми устройствами. Также предусмотрен HomeShield — комплексный инструмент для защиты от киберугроз, обеспечивающий безопасность пользователей в интернете.

Archer BE220 — это маршрутизатор начального уровня, предлагающий скорость передачи данных до 2882 Мбит/с на частоте 5 ГГц и 688 Мбит/с на 2,4 ГГц. Устройство оборудовано тремя встроенными антеннами, что способствует улучшению качества сигнала и его стабильности. В арсенале роутера один гигабитный порт WAN и четыре гигабитных порта LAN. Размеры устройства составляют 170 × 155 × 52,5 мм, а его цена в розничной продаже будет около $99. Ожидается, что поставки начнутся уже в следующем месяце.

Второй модельный вариант — Archer BE7200 — нацелен на более требовательных пользователей, которые нуждаются в высокой производительности. Этот роутер обеспечивает скорость передачи данных до 5764 Мбит/с на частоте 5 ГГц и 1376 Мбит/с на 2,4 ГГц. Archer BE7200 предлагает широкий выбор портов: один порт WAN/LAN на 10 Гбит/с, один WAN/LAN на 2,5 Гбит/с и три гигабитных порта LAN. Размеры устройства составляют 200 × 176 × 55 мм, а его стоимость составит $169.



