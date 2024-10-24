Компания V-Color анонсировала выход нового поколения оперативной памяти — комплектов CUDIMM DDR5 Manta Xfinity, которые обеспечивают скорость работы до 8800 МТ/с.

Отличительной чертой модулей CUDIMM является наличие встроенного тактового генератора, что позволяет этим модулям работать на более высоких частотах по сравнению с традиционными UDIMM.

В рамках серии Manta Xfinity V-Color выпустила единственный двуканальный комплект памяти объемом 48 Гбайт (2×24 Гбайт). Модули работают с таймингами CL42-56-56-134 и требуют напряжения 1,45 В для стабильной работы. Размеры модулей составляют 133 × 43 × 7,7 мм, что делает их совместимыми с большинством современных систем.

Память будет доступна в двух вариантах оформления: чёрно-серебряном и чёрно-золотом. Пользователи также смогут выбрать между версиями с RGB-подсветкой и без неё, что позволит адаптировать внешний вид системы под свои предпочтения.

Согласно официальному пресс-релизу компании, комплекты памяти CUDIMM DDR5-8800 Manta Xfinity уже поступили в продажу.



