SpaceX продолжает активно развивать свою программу по тестированию ракетной системы Starship, и на этот раз компания вывела на площадку новую ступень Super Heavy, готовящуюся к шестому испытательному запуску. Это событие произошло всего через две недели после успешного пятого теста, в ходе которого ступень была впервые подхвачена механизмами фермы обслуживания.

Хотя точная дата следующего запуска пока не объявлена, SpaceX стремится провести его в кратчайшие сроки. Успех предыдущего полета, который завершился без инцидентов, создает положительную динамику для дальнейших испытаний. Напомним, что в ходе пятого теста Super Heavy была успешно захвачена специальными механизмами, а сам Starship мягко приземлился в водах Индийского океана.

Интерес к проекту Starship проявляют не только инженеры SpaceX, но и представители NASA. Этот космический корабль играет ключевую роль в программе возвращения американских астронавтов на Луну, запланированном на осень 2026 года. Starship будет отвечать за доставку спускаемого модуля на орбиту Луны, откуда астронавты NASA смогут перебраться на поверхность.