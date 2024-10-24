На предыдущем мероприятии Маск заявил, что Cybercab будет стоить менее $30 000 и поступит в массовое производство в 2026 году. Однако во время вчерашнего выступления он изменил свое заявление, отметив, что фактическая цена составит $25 000.
Эта резкая корректировка ценовой политики не стала для наблюдателей новостью. В прошлом Маск уже демонстрировал склонность к изменению заявленных цифр. Например, в этом году он утверждал, что новый робот Optimus может принести компании доход в $20 триллионов, но вскоре увеличил эту сумму до 25 триллионов.