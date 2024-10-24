В ходе недавней пресс-конференции, посвященной финансовым результатам Tesla, Илон Маск объявил о снижении цены на модель беспилотного такси Tesla Cybercab с $30 000 до $25 000. Это решение было озвучено всего через несколько недель после первоначального анонса на конференции «Мы, робот».





На предыдущем мероприятии Маск заявил, что Cybercab будет стоить менее $30 000 и поступит в массовое производство в 2026 году. Однако во время вчерашнего выступления он изменил свое заявление, отметив, что фактическая цена составит $25 000.

Эта резкая корректировка ценовой политики не стала для наблюдателей новостью. В прошлом Маск уже демонстрировал склонность к изменению заявленных цифр. Например, в этом году он утверждал, что новый робот Optimus может принести компании доход в $20 триллионов, но вскоре увеличил эту сумму до 25 триллионов.



