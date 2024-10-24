Ситуация вокруг OFF Radio Krakow поднимает важные вопросы о будущем журналистики и роли технологий в обществе.

Польская радиостанция OFF Radio Krakow стала центром споров после того, как объявила о замене своих журналистов виртуальными персонажами, созданными с помощью искусственного интеллекта. Этот шаг стал первым в своем роде в стране и вызвал бурную реакцию как среди профессионалов медиа, так и среди широкой общественности.

Руководство радиостанции утверждает, что три новых аватара, ведущие эфиры, направлены на привлечение более молодой аудитории и обсуждение актуальных культурных и социальных тем. «Мы хотим понять, является ли искусственный интеллект возможностью или угрозой для журналистики», — заявил Марцин Пулит, директор радиостанции.

Однако решение радиостанции встретило жесткую критику. Журналист и кинокритик Матеуш Демски опубликовал открытое письмо, в котором выразил протест против увольнения сотрудников. Он подчеркнул, что это создает опасный прецедент для всей профессии: «Мы рискуем оказаться в мире, где опытные специалисты будут заменены машинами», — отметил он.

В ответ на изменения была запущена петиция, собравшая более 15 000 подписей. Демски также получил поддержку от коллег и общественности, которые выразили свою озабоченность по поводу будущего журналистики в условиях растущего влияния технологий.

Хотя Пулит утверждает, что увольнения были вызваны падением аудитории, критики уверены, что решение о замене людей на ИИ ставит под угрозу качество и независимость журналистики. Министр цифровых технологий Кшиштоф Гавковски также высказался по этому поводу, отметив необходимость разработки законодательства для регулирования использования искусственного интеллекта в медиа. «Широкое применение ИИ должно быть направлено на благо общества», — написал он в социальной сети.

Интересно, что радиостанция уже провела «интервью» с использованием голоса Виславы Шимборской, польской поэтессы и лауреата Нобелевской премии, которая ушла из жизни в 2012 году. Михал Русинек, президент Фонда Шимборской, подтвердил согласие на использование имени поэтессы в эфире, добавив, что она бы оценила подобный эксперимент.



