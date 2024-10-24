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Новостник
Xiaomi анонсировала Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro: смартфоны на Snapdragon 8 Elite с HyperOS 2
В преддверии официальной презентации, которая состоится 29 октября, компания Xiaomi представила первые изображения своих новых флагманских моделей — Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro. Эти устройства станут первыми в мире, оснащенными мощным чипсетом Snapdragon 8 Elite от Qualcomm.


На официальном изображении видно, что Xiaomi 15 будет иметь полностью плоский дисплей, тогда как более продвинутая модель, Xiaomi 15 Pro, получит экран с изогнутыми краями, что придаст устройству более современный и элегантный вид. Оба смартфона будут иметь металлические рамки, а также выделяющийся блок основной камеры.

Одной из ключевых особенностей новых моделей станет предустановленная операционная система Xiaomi HyperOS 2.

На официальном сайте Xiaomi в Китае уже доступна страница с информацией о серии Xiaomi 15, а также открыт прием предварительных заказов. Покупатели смогут воспользоваться выгодными предложениями: рассрочка на покупку устройства до 24 месяцев и скидка до $200 при обмене старого смартфона на новый.


#xiaomi #xiaomi 10
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Вся серия смартфонов Xiaomi Mi 15 будет оснащена ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев
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