С запуском бета-версии «Документов» Mail становится более многофункциональной платформой, способной удовлетворить потребности как индивидуальных пользователей, так и команд.

Компания VK, известная ранее как Mail.ru Group, анонсировала запуск нового сервиса, который значительно расширит функционал платформы Mail. В бета-версии «Документы» пользователи смогут создавать, редактировать и делиться текстовыми и визуальными файлами, включая PDF-документы и презентации.

Согласно информации от пресс-службы VK, новый сервис предлагает пользователям возможность работать как индивидуально, так и в команде. В «Документах» можно не только писать и редактировать тексты, но и создавать таблицы, что делает его универсальным инструментом для различных задач. Пользователи смогут вносить правки в режиме реального времени, отслеживать историю изменений и версий, а также комментировать документы и обсуждать их в чате.

Одной из ключевых особенностей сервиса является возможность настройки доступа к документам. Пользователи могут определять, кто имеет право просматривать, скачивать или редактировать файлы. Все созданные документы будут храниться в облачном хранилище с удобной структурой. Пользователи смогут организовывать свои файлы в папки и разделы, сортируя их по типу, времени создания или категориям.

Кроме того, сервис предлагает функцию восстановления предыдущих версий документов, что особенно удобно при необходимости вернуть изменения или исправить ошибки.



