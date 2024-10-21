Тим Кук вновь подтвердил приверженность Apple к качеству и инновациям, подчеркивая важность не спешить с выводом новых технологий на рынок.

С приближением запуска функции Apple Intelligence в новой линейке iPhone 16, обсуждения о том, что Apple отстает от своих конкурентов в сфере искусственного интеллекта, становятся все более актуальными. Генеральный директор компании Тим Кук решительно отверг эти обвинения в своем недавнем интервью. Он подчеркнул, что Apple не спешит внедрять ИИ, как и с предыдущими инновациями, утверждая, что компания предпочитает быть лучшей, а не первой.

Кук объяснил свою философию «не первый, но лучший», которая пронизывает всю историю Apple. Он отметил, что основное стремление компании — это создание выдающихся продуктов, которые действительно улучшают жизнь пользователей: «Если перед нами стоит выбор, то мы всегда выбираем качество. Если вы спросите 100 человек, все они скажут одно: важно быть лучшими».

В интервью Кук также поделился своим опытом использования Apple Intelligence в повседневной работе. По его словам, эта функция значительно упростила управление электронной почтой:

«Это изменило мою жизнь. Действительно изменило».

Он уверен, что Apple Intelligence станет важным инструментом для пользователей, сопоставимым с революцией, которую принесли такие продукты, как iPod и iPhone.

Говоря о гарнитуре Apple Vision, Кук признал, что это скорее нишевый продукт, который он сам использует преимущественно для просмотра фильмов. Он отметил, что ни один из успешных продуктов Apple не достигал популярности мгновенно:

«Цена в 3500 долларов делает его недоступным для массового потребителя. Это устройство предназначено для тех, кто хочет быть на передовой технологий».

Кук также напомнил о тех временах, когда iPod, iPhone и AirPods встречались с недоверием. Все эти продукты прошли долгий путь к успеху: «Ничто не происходит мгновенно. Успех требует времени».

Тим Кук вновь подтвердил приверженность Apple к качеству и инновациям, подчеркивая важность не спешить с выводом новых технологий на рынок.