Автоматическая загрузка фотографий с ПК — это шаг в сторону повышения удобства использования Google Photos, который поможет пользователям легко и быстро сохранять свои воспоминания в облаке.

Компания Google анонсировала новое обновление для своего популярного сервиса Google Photos, которое значительно упрощает процесс загрузки фотографий с персонального компьютера. Теперь пользователи могут автоматически загружать изображения и видео в облако всего за несколько кликов в браузере Chrome.

При посещении веб-версии Google Photos на сайте photos.google.com, система начнет сканировать выбранные вами папки на наличие новых файлов. Это нововведение напоминает функцию резервного копирования в Google Drive, однако оно специально разработано для работы с фотографиями и не требует установки дополнительных приложений.

Тем не менее, новая функция имеет свои ограничения. Для начала, пользователям необходимо вручную выбирать папки, из которых будет происходить загрузка. Кроме того, функция не может работать в фоновом режиме неограниченное время, что может быть неудобно для некоторых пользователей. Однако этот инструмент окажется весьма полезным для тех, кто хочет загрузить сразу несколько фотографий и продолжает пополнять свою коллекцию — достаточно оставить вкладку открытой, пока вы добавляете новые изображения.

В дополнение к этому обновлению, Google продолжает улучшать функционал Google Photos, предоставляя пользователям новые возможности для управления и хранения их медиа-контента. С каждым обновлением сервис становится все более удобным и интуитивно понятным.