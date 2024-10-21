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Новостник
Rutube добавив функцию загрузки и просмотра видеороликов в формате серий
Rutube продолжает развиваться и адаптироваться к современным требованиям рынка видеоконтента, предлагая своим пользователям новые возможности для развлечения и творчества.

Команда популярного отечественного видеохостинга Rutube объявила о запуске новой функции. Теперь авторы контента могут загружать свои видео в формате серий, а зрители — наслаждаться «сериалами» в правильном порядке. Об этом стало известно из официального пресс-релиза компании.

Согласно новому обновлению, авторы получили возможность создавать полноценные сериалы, загружая ролики по серии и объединяя их в единую ленту. Это означает, что пользователи смогут легко находить и смотреть продолжения своих любимых шоу, не теряя нить повествования. Если зритель прервал просмотр, он сможет быстро продолжить с того места, где остановился, благодаря специальной ленте на главной странице платформы.

Нововведение уже доступно как в веб-версии Rutube, так и на умных телевизорах с операционной системой Android TV. Для доступа к новым функциям пользователям необходимо войти в свою учетную запись на платформе.

С запуском этой функции Rutube делает шаг к улучшению функциональности и привлечению новых авторов контента. Платформа стремится создать условия для более глубокого взаимодействия между создателями и зрителями, а также повысить конкурентоспособность на фоне других видеосервисов.

Представители Rutube выразили уверенность, что новая функция станет востребованной как среди авторов, так и среди зрителей. Это позволит расширить разнообразие контента на платформе и укрепить сообщество пользователей.

#rutube
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Nvidia&Intel Hater
21:07
чего тыкать клоун.я занят был блин.если у тебя там говно полное то кто виноват.Прчем гавно эпическое .в кубе просто по латентности.И тыкай не тыкай -ладно пару нс будет разница,а не 6
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Nvidia&Intel Hater
21:07
иди отсоси клоун.у меня нет никаих проблем
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Nvidia&Intel Hater
21:07
у тебя полная жопа.ничего меня по умолчанию не включено.не пори чушь.у тебя скрины настолько мерзкие что смотреть противно,все плывет.а что ты тут привел типо с 7900 вообще не понятно,какой там режим ...
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Алексей
21:01
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Fan Gan
20:43
Всё же хотя бы можешь объяснить в чем же кроется твоя ненависть к продукции АМД?
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Fergus
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На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Fergus
20:31
Он у тебя значит на твоей говнокарте по умолчанию включен, так амд прививает тупым желание жрать говно и думать что перешарп это чётко. Никакие скрины я не выбирал, ТАА ничем от ДЛСС даже производител...
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Nvidia&Intel Hater
20:27
люди не врубают мыло конч ты обоссаный.И тут несмотря даже на темноту видно что четче в разу чем твоя параша обоссаная.Хотя скрин конечно атас ты подобрал.на нем в принципе нихрена не видно.Запмни ,ро...
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Китя
20:26
И сколько у тебя там ? Хватит тыкать с первого раза покажи.
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Fergus
20:25
Вот скрин с 7900 XT типа в нативе, пасись так что, люди просто не играют с перешарпом, это для тупочелов типа тебя
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
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