Rutube продолжает развиваться и адаптироваться к современным требованиям рынка видеоконтента, предлагая своим пользователям новые возможности для развлечения и творчества.

Команда популярного отечественного видеохостинга Rutube объявила о запуске новой функции. Теперь авторы контента могут загружать свои видео в формате серий, а зрители — наслаждаться «сериалами» в правильном порядке. Об этом стало известно из официального пресс-релиза компании.

Согласно новому обновлению, авторы получили возможность создавать полноценные сериалы, загружая ролики по серии и объединяя их в единую ленту. Это означает, что пользователи смогут легко находить и смотреть продолжения своих любимых шоу, не теряя нить повествования. Если зритель прервал просмотр, он сможет быстро продолжить с того места, где остановился, благодаря специальной ленте на главной странице платформы.

Нововведение уже доступно как в веб-версии Rutube, так и на умных телевизорах с операционной системой Android TV. Для доступа к новым функциям пользователям необходимо войти в свою учетную запись на платформе.

С запуском этой функции Rutube делает шаг к улучшению функциональности и привлечению новых авторов контента. Платформа стремится создать условия для более глубокого взаимодействия между создателями и зрителями, а также повысить конкурентоспособность на фоне других видеосервисов.

Представители Rutube выразили уверенность, что новая функция станет востребованной как среди авторов, так и среди зрителей. Это позволит расширить разнообразие контента на платформе и укрепить сообщество пользователей.