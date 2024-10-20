Chery явно ставит перед собой амбициозные цели, и если пикап оправдает ожидания потребителей, это может серьезно изменить расстановку сил на рынке.

На недавнем саммите Chery International User Summit 2024 в Китае компания Chery представила прототип своего первого рамного пикапа. Это событие привлекло внимание автолюбителей и экспертов, поскольку Chery нацелилась на конкуренцию с такими гигантами, как Toyota Hilux и Ford Ranger.

Прототип, стал результатом многолетней работы и планирования. Исполнительный вице-президент Chery International Чжан Шэншань еще в конце 2022 года заявил о намерении компании запустить линейку пикапов для как внутреннего, так и международного рынков.

Хотя интерьер автомобиля пока остается под завесой тайны, стекла прототипа сильно затонированы, уже сейчас очевидно, что дизайн пикапа будет сочетать в себе элементы современности и функциональности. Внешность модели имеет явное родство с серийным пикапом Weishi 1986 от китайской компании ZX Auto. Общие черты можно заметить в выштамповках на крыльях, форме дверей и кузова, а также в расположении лючка бензобака.

По предварительным данным, габариты нового пикапа Chery будут схожи с Weishi 1986, который предлагается в двух вариантах: с длиной 5341 мм и колесной базой 3230 мм или длиной 5624 мм с колесной базой 3513 мм. Однако стоит отметить, что грузоподъемность модели составляет всего 495 кг, что может ограничить её привлекательность для некоторых покупателей.

Что касается технических характеристик, то Weishi 1986 оснащается различными моторами: от турбодизельных двигателей объемом 2,3 и 2,8 литра до 2,4-литрового бензинового варианта. Автомобиль доступен с 6-ступенчатой механической или 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Однако для пикапа Chery планируется использование собственных агрегатов, что может придать модели уникальные характеристики. Кроме того, прототип пикапа был оснащен палаткой на крыше и «зубастыми» шинами.